Sonnenerde und O.K.-Haus räumten beim Umweltpreis ab

Am vergangenen Mittwoch fand in der Bundeshauptstadt Wien die Verleihung des „Globe Energy Awards“ statt. Und der Bezirk Oberwart war dort ganz stark vertreten. Der Award ist einer der bedeutenstend Umweltpreise weltweit und wird in mehreren Ländern vergeben. Österreichweit gab es diesmal wieder zahlreiche EInreichungen, doch das Südburgenland konnte zumindest in der Kategorie „Luft“ heuer keiner schlagen.

Hier holte sich die Firma Sonnenerde aus Riedlingsdorf Platz eins. Ausgzeichnet wurde die Errichtung der Pflanzenkohle-Produktionsanlage, die im Vorjahr gestartet wurde. Mit der neuen Anlage setzt das Unternehmen neue Maßstäbe, bindet im Vollausbau 3.000 Tonnen Co2 im Jahr und agiert damit klimapositiv.

„Auszeichnung ist eine große Ehre“

„Eine große Ehre, dass wir jetzt diese Auszeichung erhalten durften“, freut sich Geschäftsführer Dominik Dunst. „Wenn unser Drang nach Nachhaltigkeit auch von außen bestätigt wird, ist das etwas Besonderes.“ Neben dem Jurypreis und holte das Unternehmen aus den Publikumspreis heim.

Neben der Sonnenerde schnitt auch das Unternehmen O.K.-Haus aus Großpetersdorf top ab. Das Team um Geschäftsführer MIchael Oberfeichtner schaffte es unter über 350 österreichweiten Einreichungen in der Kategorie „Erde“ unter die Top-6.

„Ob wir jetzt Zweiter, Dritter oder Sechster sind, wissen wir nicht, aber das zählt nicht. Es unter so vielen Einreichungen unter die besten Sechs zu schaffen, ist super.“ Ausgezeichnet wurden die Projekte Holzschule in Neuberg sowie das O.K.-Haus-Werk selbst, wo man schon jetzt nicht nur klimaneutral, sondern gar klimapositiv arbeitet.