Helmut Kirisits: Ein Leben im Zeichen der Wissenschaft

Helmut Kirisits, geborener Stinatzer und heute Wahl-Pinkafelder, schloss vor 50 Jahren sein Studium der technischen Physik ab. Sein weiterer Lebensweg war geprägt von unzähligen großen Projekten. Für sein Lebenswerk erhielt Kirisits Ende Mai feierlich das goldene Doktorat für Technische Wissenschaften an der technischen Universität Graz verliehen.

Die große Leidenschaft für die Wissenschaft packte Kirisits schon in seiner frühen Kindheit. „Mein Großvater hat mir damals immer von den Errungenschaften der Amerikaner erzählt, von vielen Dingen, die ich damals überhaupt nicht kannte“, erinnert sich Helmut Kirisits.

Nach seinem Studium war dieser als Assistent an der TU tätig, danach ging Kirisits in die Industrie, wo er in der Entwicklung von Bauteilen für Akustik und Schalldämmung leitend tätig war. Vor über 40 Jahren gründete er dann das Zivilingenieurbüro für technische Physik, mit dem er unzählige Projekte wie die Planung der Lärmschutzanlagen des Semmering Basistunnel umsetzte.

Das Wissen, welches Kirisits über all die Jahre angehäuft hat, vermittelte er 25 Jahre lang an der HTL in Pinkafeld. Außerdem steckte er seinen Sohn mit seiner Leidenschaft für die Physik und die Technik an: „Ich habe ihn da nie dazu gedrängt, mich aber umso mehr gefreut, dass er auch diesen Weg gewählt hat“.

Kirisits hat sein Zivilingenieurbüro inzwischen an seinen Sohn übergeben und ist nur noch in beratender Form tätig.

Über seine kürzlich erhalte Auszeichnung freute sich Helmut Kirisits: „Ich habe mir nicht gedacht, dass das so eine große Sache wird. Die Verleihung war anders als erwartet sehr feierlich und ich habe mich sehr darüber gefreut.“

