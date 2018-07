Im Frühjahr stellte die 17-jährige Schülerin der Handelsakademie Stegersbach ihr großes Talent unter Beweis. Sie sicherte sich bei den spanischen und französischen Meisterschaften jeweils den fünften Platz. Mitte Mai folgte für die zielstrebige Sportlerin bei den internationalen slowenischen Damenmeisterschaften der Amateure der Sieg. Daher war es an der Zeit, sich einmal mit Profisportlerinnen zu messen.

Holpfer macht sich selbst keinen Druck

Die Gelegenheit ergab sich vorige Woche, bei einem über 18 Löcher ausgetragenen Qualifikationsturnier für die British Womens Open in England. Mit dem sensationellen Ergebnis von fünf unter Par – insgesamt gelangen acht Birdies – distanzierte die Südburgenländerin die nächsten Konkurrentinnen um zwei Schläge. „Trotz sehr später Abschlagzeit und schlechteren Bedingungen zog ich mein Spiel perfekt durch, speziell die letzten Löcher habe ich sehr gut gespielt, die Putts sind gefallen, der Sieg war in der Tasche.“ Damit hat „Isi“, wie sie von ihren Freunden genannt wird, die Teilnahme für das nächste Qualifikationsevent in der Tasche. Das Turnier findet eine Woche vor den Women British Open

(2. bis 5. August) am selben Platz statt. Zeigt sie beim Qualiturnier eine ähnliche Leistung, winkt ihr möglicherweise auch eine Teilnahme beim Damen Major. „Sicherlich ist es ein Traum von mir, dort als 17-jährige Amateurin zu spielen. Ich mache mir aber keinen Druck und werde dabei sein – entweder als Spielerin oder als begeisterter Zuseher.“