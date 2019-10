Zahlreiche Kids fanden sich am Wochenende unter der Leitung von Trainer Johannes Jandresits zum Abschlusstraining der heurigen Saison am Golfplatz in Bad Tatzmannsdorf ein. Die Trainingseinheiten wurden vom Coach auf der Anlage mit viel Engagement und Spaß für die Kinder gestaltet. Von April bis Oktober gab es für den Golf-Nachwuchs ein umfassendes Trainingsangebot, wöchentlich zu einem Unkostenpreis von 95 Euro. Den größten Anteil der Trainingskosten übernahm der Reiters Golf- & Country Club Bad Tatzmannsdorf mit Neo-Präsident Klaus Wiesberger, die Rangebälle werden zudem von der Familie Reiter kostenlos zur Verfügung gestellt.

Im heurigen Jahr nahmen 33 Kinder und Jugendliche am Training teil. Bei der Schlussfeier ließen sich die Kids natürlich die Würstel und Getränke schmecken. Präsident Klaus Wiesberger bedankte sich bei ihnen und ihren Eltern, Johannes Jandresits sprach den Kindern und Eltern ein großes Dankeschön für die Teilnahme über die gesamte Saison aus.

Schon jetzt läuft die Anmeldung für das neue Jahr 2020. Johannes Jandresits nimmt diese gerne telefonisch unter 0680/2214928 entgegen. Im Internet finden Sie unter www.reitersgolfresort.at alle wichtigen Informationen für die Anmeldung.