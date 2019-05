Wiesberger triumphiert in Dänemark .

Der Oberwarter Golf-Profi Bernd Wiesberger hat erstmals seit April 2017 wieder einen Turniersieg (damals Shenzen International) einfahren können. In Dänemark gelang es dem 33-Jährigen an allen vier Tagen konstant gut zu spielen und sich schlussendlich Platz eins beim „Made in Denmark“ zu sichern.