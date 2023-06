Golfschaukel-Präsident holt sich den Titel

In Reiters Golf & Countryclub stand der „Preis des Präsidenten und des Vorstandes“ auf dem Programm und insgesamt waren es vier Präsidenten, die sich bei diesem traditionellen Golfturnier ein Stelldichein gaben. Gastgeber Gerhard Kojnek konnte Leopold Lechner vom Golfeldorado Bucklige Welt in Zöbern begrüßen und mit Patrick Oswald stand auch der spätere Turniersieger am Abschlag. Der Präsident des Golfclubs Golfschaukel in Stegersbach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in eindrucksvoller Manier. Als Gast mit dabei war auch Golfurgestein und Ehrenpräsident Helmut Löffler.