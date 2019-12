Seit dem vergangenen Wochenende ist die Hannersberg Event KG im Nobel-Skiort Kitzbühel vertreten. Ronni Gollatz, Philipp Stainer und Markus Fischer sind ab sofort für den Weinshop des Joiser Winzers Leo Hillinger in der Innenstadt verantwortlich.

BVZ Das Lokal war bei der Eröffnung am Sonntag bestens besucht.

Die burgenländischen Unternehmer machen nicht zum ersten Mal gemeinsame Sache: „Erstmals zusammengearbeitet haben wir im Sommer bei Europas größtem Open Air Festival, dem Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz, wo wir neun Wochen lang gemeinsam sehr erfolgreich waren. In der Schlussbesprechung kam Leo mit dem Angebot auf meine Kollegen Max Fischer und Pippo Stainer und mich zu, die Leo HILLINGER Winebar & Shop in Kitzbühel zu betreiben.

Bei Kitzbühel funkeln die Augen natürlich sofort. Ein gutes Vorzeichen ist auch, dass ich das Lokal kannte – ich habe Freunde in der Nähe“, erklärt Ronni Gollatz, wie es zu diesem neuen Projekt kam. Die Chemie zwischen dem Vollblut-Gastronomen und dem prominenten Winzer stimmte sofort, und auch die Ziele, die sich Gollatz mit seinem Team setzt, entsprechen voll und ganz den Anforderungen Hillingers: „Ob zu Hause am Hannersberg, bei unseren Projekten in Wien oder jetzt in Kitzbühel – unser Anspruch ist es, überall herausragend herzliche und leidenschaftliche Gastgeber in unserem Team zu haben. Das spüren die Gäste und dafür bekommen wir laufend herausragende Rückmeldungen. Das ist gleichzeitig auch die Herausforderung“, freut sich Gollatz auf die neue Aufgabe. Er möchte die rot-goldene Gastfreundschaft in den Vordergrund stellen und die Werbetrommel für Hillinger und das Burgenland rühren.