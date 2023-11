Erfolgreiche Käsekennerinnen an der HLW Oberwart

Am ersten Tag mussten die beiden Käsekennerinnen sowohl bei Sensorik als auch bei der Theorieprüfung ihr Fachwissen zu Papier bringen und ihr Bestes geben. Am Folgetag durften sie sich in der Praxis beweisen. Dabei mussten sie selbst einen Käsewagen unter standardisierten Regeln zusammenstellen und die vier Jurymitglieder mit Know-How und Charme überzeugen. Diese Herausforderung haben Corina und Elena hervorragend gemeistert und schafften es somit bis ins Finale, wo sie die anwesenden Teilnehmer:innen und Lehrer:innen, vor allem aber die Jury mit ihrem Fachwissen und ihrer Freundlichkeit beeindruckten.

Die Aufregung war es wert, denn von sämtlichen Tourismusschulen und HLW`s aus ganz Österreich erlangten die beiden jeweils eine Goldmedaille und bei der Challenge auf dem Podium den hervorragenden 3. Platz. Die Vertreter:innen des Bundesministeriums und der AMA waren überrascht, dass die Ausbildung an der Hotelfachschule und Tourismusschule Oberwart für Käsekenner:innen einen solchen Stellenwert besitzt.