10 Millionen-Euro-Investition von „Dunst Hydraulik & Ladetechnik“

Passend zum 25. Jährigen Firmenjubiläum im kommenden Jahr entschied sich das Unternehmen „Dunst Hydraulik und Ladetechnik“ dazu weiter zu wachsen. Da ein Zubau an die aktuelle Firmenzentrale jedoch nicht möglich ist, soll nahe dem derzeitigen Standort eine ganz neue entstehen. Das Investitionsvolumen für den neuen, rund 4000 Quadratmeter großen Standort beträgt 10 Millionen Euro, gab Unternehmensleiter Josef Dunst bereits bekannt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant, was mit dem Gebäude, in dem das Unternehmen derzeit beheimatet ist, passiert steht noch nicht fest.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden