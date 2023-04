Felix Koller weiter auf Erfolgskurs

Vor drei Jahren begann bei einer Wanderung die Erfolgsgeschichte des Getränks „Schü“. Während dem Aufstieg kam Felix Koller gemeinsam mit Freunden die Idee, ein eigenes alkoholisches Getränk zu kreieren. Und wer den Felix kennt, der weiß, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, verfolgt der Südburgenländer auch konsequent.

Über ein Jahr tüftelte Felix Koller daraufhin gemeinsam mit einem Sommelier und Freunden an dem Getränk. „Unser Schü beinhaltete Verjus, das ist der eher saure Saft, den man erhält, wenn man unreife Trauben auspresst, ein neutrales Grunddestillat und außerdem noch sechs verschiedene natürliche, streng geheime Aromen“, beschreibt Koller die Zutaten des entstandenen Endprodukts „Schü“.

Produziert wird die Spirituose in Norddeutschland, und das wird auch weiterhin so bleiben. Felix Koller unterschrieb nämlich vor Kurzem einen langfristigen Kooperationsvertrag. "Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit mit unserem Abfüller“, so Koller freudig. "Dank dieser Partnerschaft können wir die Erhältlichkeit, trotz der stetig steigenden Nachfrage, garantieren und gleichzeitig sicherstellen, dass wir unseren Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt bieten“, meint der junge Unternehmer weiter.

Der langfristige Kooperationsvertrag sei ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von „Schü" und werde dazu beitragen, die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Verjus Spirituosen zu stärken, ist sich Felix Koller sicher.

