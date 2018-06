Seit dem überraschenden Tod von Bürgermeister Richard Loidl führt Manfred Halwachs als dienstältestes Gemeindevorstandsmitglied der SPÖ die Amtsgeschäfte. Das deshalb, weil erst im März der frühere Vizebürgermeister Ernst Michalek verstorben war.

Jetzt geht es am Donnerstag in der nächsten Gemeinderatssitzung zunächst darum, einen neuen Vizebürgermeister für die Gemeinde zu finden. Auf Anfrage der BVZ bei SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Zimara hieß es am Montag, das noch kein Kandidat gefunden wurde beziehungsweise dieser noch nicht bekannt gegeben wird. Gewählt wird dieser übrigens nur von den SPÖ-Gemeinderäten.

Bürgermeisterwahl frühestens im Herbst

Was die durch den Tod Loidls notwendig gewordene Bürgermeisterwahl betrifft, gibt es derzeit noch keinen konkreten Termin. Dieser wird von der Landesregierung fixiert, innerhalb von sechs Wochen, also bis Ende Juni/Anfang Juli, muss die Ausschreibung erfolgen. Der frühest mögliche Termin für die Bürgermeisterwahl ist demzufolge im September.

Nach dem Tod von Loidl kamen Gerüchte auf, wonach das „Nah&Frisch“-Geschäft geschlossen wird, das ist aber nicht der Fall, wie seine Tochter Jasmin auf Facebook klarstellte: „Unser Geschäft in Grafenschachen bleibt geöffnet.“