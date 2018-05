Schock und Trauer in der Gemeinde Grafenschachen. Bürgermeister Richard Loidl (SPÖ) verstarb am Pfingstsonntag völlig überraschend im Alter von 69 Jahren. Über die Todesursache ist aktuell noch nichts bekannt, ersten Informationen zufolge ist Loidl in seinem Haus zusammengebrochen.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. „Der Schock sitzt tief. Wir möchten der Familie unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen und viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen“, sagt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Zimara in einer ersten Stellungnahme. Auch Grafenschachens Bürger zeigen sich tief betroffen. Loidl war seit 1997 Bürgermeister der Gemeinde Grafenschachen.