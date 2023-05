Wasserversorgung ist gesichert

Der Bedarf im Bereich Wasserversorgung steigt im Ort stetig an. Aus diesem Grund entschied sich die Gemeinde in den vergangenen Jahren, 1, 2 Millionen Euro in diesen Bereich zu investieren. Im Zuge dessen wurde nun die gesamte Funktechnik im Wasserwerk modernisiert. Außerdem wurde ein neuer größerer Hochbehälter errichtet, der die 8-fache Menge des alten fasst.

Die Arbeiten beim Wasserwerk und dem Behälter seien jetzt fast fertiggestellt. Die letzten Fertigstellungsmaßnahmen würden aber noch durchgeführt werden, erklärt Ortschef Marc Hoppel, der nun sehr froh ist, dass das wichtige Projekt so weit fortgeschritten ist.

„Durch die Arbeiten konnte das Wasservolumen mittlerweile um ein Vielfaches erhöht werden. Die Versorgungssicherheit soll dadurch in Zukunft jederzeit sichergestellt werden“, meint Ortschef Marc Hoppel.

