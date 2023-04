Neuer Nahversorger für Kleinpetersdorf

Der Großpetersdorfer Ortsteil Kleinpetersdorf hat einen neuen Nahversorger. Mit Anfang April öffnete das Wiener Paar, Alexander und Andrea Hanzal, seine Greisslerei „Zum Alten Lenz“. Damit gibt es in der Ortschaft nach mehreren Jahren wieder einen Greissler.

Die Hanzals zogen vor rund drei Jahren ins Südburgenland und verfolgten, wie Alex im Gespräch mit der BVZ sagt, von Beginn weg die Vision, die alte Kleinpetersdorfer Greisslerei wieder zum Leben zu erwecken. Vor wenigen Tagen wurde das Projekt nun abgeschlossen.

Im Geschäft gibt es alles, was man braucht. „Wir haben Wurst-, Käseprodukte, Aufschnittwaren, Milch, Eier, Zucker und so weiter“, erklärt Hanzal. Zusätzlich gibt es im Geschäft, das sich direkt an der Ortsdurchfahrt befindet, eine Imbiss-Ecke, wo die Hanzals Mittagsmenüs mit Tagessuppe anbieten. Beispielsweise ein Champignonschnitzel, wie am gestrigen Mittwoch.

Montag bis Samstag geöffnet

Geöffnet ist die Greisslerei von Montag bis Freitag immer von 5 Uhr morgens bis 14 Uhr und von 16 Uhr bis 20 Uhr sowie am Samstag von 6 Uhr bis 14 Uhr.

Über den Zuwachs freuten sich bei der Eröffnungsfeier, die kürzlich stattfand, auch die Gemeindevertreter. Alex und Andrea Hanzal haben übrigens bereits Erfahrung in Sachen Nahversorgung. In Wien führten sie eine kleine Imbissstube. Jetzt gilt der Fokus dem Vorhaben im Burgenland.

