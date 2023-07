Oberwart: Fandl-Hendl kommt zurück

Für alle Fans von Grillhendln gibt es gute Neuigkeiten. Fandl-Hendl, welches viele Jahre auf dem Parkplatz der Spar-Filiale in der Innenstadt einen Standplatz hatte, feiert bald seine Rückkehr. In der Lehargasse, also nur unweit des alten Standplatzes, wird die mobile Grillstation ihre neue Heimat finden, informierte Stadtchef Georg Rosner den Gemeinderat. Hilfe dabei, hat man von der Stadt erhalten, denn der Rückzug von Fandl-Hendl aus Oberwart vor einigen Monaten war, so Amtsleiter Roland Poiger, kein freiwilliger. Spar Österreich hat die Verträge an allen Standorten gekündigt. Seitens der Stadtgemeinde hat man sich daher im Einvernehmen mit Fandl-Hendl bemüht, einen neuen Standort zu finden.