Nach dreijähriger Pause wandert der ORF Burgenland wieder unter dem bewährten Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ vom 18. bis 24. Mai durch das Land. Der Start zu Tag 5 fiel am Montag am Hannersberg, wo Hausherr Ronald Gollatz mit einem Frühstück auf die zahlreichen Wanderer wartete. Vom Hochzeitsberg in Hannersdorf wandern die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Schandorfer Hügelgräbern führen.

Bei der kurzen Labestation am Badesee Burg gibt es dann die Möglichkeit in die Geschichte der besonderen Hügelgräber einzutauchen. Die rund 170 unter Denkmalschutz stehenden Gräber zählen zu den bedeutendsten Riesen-Hügelgrabfeldern Mitteleuropas.

Nach Grenadiermarsch und Gulasch am Badesee Burg geht es für die Wanderer dann am Montag rund 10 Kilomeiter weiter nach Badersdorf, wo man bei Aloisia Bischof Halt macht und mit süßen Köstlichkeiten verwöhnt wird und dann zurück auf den Hannersberg. Dort erwartet den Wandertross gegen 16.30 Uhr bei einer burgenländischen Weinkost der Chor der Winzerinnen und ein lebendes Museum, das einen Einblick in das eisenzeitliche Leben bietet.

Die Große Burgenla... Tag 5: Vom Hochzeitsberg Hannersdorf zu den Hügelgräbern

„Die große Burgenland Tour" des ORF Burgenland führt am fünften Tag vom Hannersberg aus durch den Bezirk Oberwart.

Vorschau auf Tag 6,

23. Mai Rauchwart: 8.30 Uhr beim Badesee

Foto: BVZ, /ORF

