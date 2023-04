Ausstellung zum 750-Jahr-Jubiläum

750 Jahre ist es her, dass die Marktgemeinde Großpetersdorf aus der Taufe gehoben wurde. Heuer feiert sie ihr Jubiläum, dazu sind im Laufe des Jahres einige Veranstaltungen geplant. In der Dorfgalerie hat man sich fürs Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes einfallen - eine Ausstellung mit Werken von rund 20 Künstlern aus der Region.

Diese startete kürzlich und geht bis inklusive September. Dorfgalerie-Hausherr und Altlandesrat Josef Tauber informiert: „Diese Sonderausstellung bedeutet uns viel. Es gibt so viele gute einheimische Künstler und denen wollen wir die Möglichkeit bieten, ihre Werke zu präsentieren. Bis September bleibt unsere Ausstellung mal sicher geöffnet.“

Unter den Ausstellungswerken sind unter anderem Bilder von Gottfried Resner, Alfred Postmann oder des bereits verstorbenen Sepp Laubner, so Tauber. Öffnungszeiten der Dorfgalerie sind jeweils Freitag von 15 und 18 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

„Nicht nur Bilder, sondern auch gute Literatur“

Parallel zur Sonderausstellung wurde in der Galerie kürzlich auch ein sogenanntes „LeseECK“ installiert - ein Caritas-Projekt. „Vor in etwa drei Wochen haben wir die Vereinbarung gemacht, dass die Caritas ihre Bücher aus der Initiative „LeseECK“ bei uns austellen kann.“ Den Altlandesrat freut es: „Damit haben wir also nicht nur gute Bilder, sondern auch gute Literatur bei uns“, erklärt er schmunzelnd.

Die Dorfgalerie Großpetersdorf gibt es übrigens schon seit 20 Jahren, im Vorjahr feierte man ebenfalls mit einer Sonderausstellung sein eigenes Jubiläum. Große Highlights in der künstlerischen Geschichte waren etwa internationale Ausstellungen in Luxemburg.

