Erst seit knapp einem Monat hat das Café „Ciao Lamborgini“ geschlossen, nun öffnen sich am 11. November wieder die Pforten des beliebten Lokals.

Andrea Takacs-Gerencser übernimmt nach einer kurzen Renovierungsphase das Café-Pub. Die erfahrene Gastronomin betreibt ein Kaffeehaus in Schachendorf und machte in der heurigen Sommersaison auch das Badebuffet vom Badessee Burg zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. Auch in ihrem neuen Lokal in Grosspetersdorf sind alle Altersgruppen herzlich willkommen. Am 11. November ab 10 Uhr startet „Das Pub“ seinen Betrieb. Wer am Eröffnungstag kommt, kann seinen Namen auf einen Zettel schreiben und in eine Box werfen, aus der dann am 15. November (offizieller Start) drei Gewinner gezogen werden, die sich jeweils über einen 30 Euro Gutschein freuen können. Ab dann ist das Lokal täglich von Montag bis Samstag ab 10 Uhr geöffnet.