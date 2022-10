„Eine Spende rettet Leben“ im Feuerwehrhaus

Werbung

Am Sonntag, dem 6. November, findet im Feuerwehrhaus Großpetersdorf eine Blutspendeaktion statt. Parallel dazu organisieren die örtlichen Kinderfreunde in Kooperation mit dem Verein „Geben für Leben“ eine Stammzellentypisierungsaktion. Von 9 bis 13 Uhr kann man sich typisieren lassen (Blutspende zwischen 8 und 15 Uhr). Mit der Aktion wollen die Organisatoren auf die Wichtigkeit der Stammzellenspende aufmerksam machen.

„Eine Stammzellenspende kann Leben retten. Wir wollen auch den Menschen in Großpetersdorf die Möglichkeit bieten, sich vor Ort typisieren zu lassen. Außerdem sind auch alle anderen eingeladen, um sich bei Würstel, Getränken, Kaffee und Kuchen zu stärken. Der Reinerlös geht an den Verein „Geben für Leben“, damit sie die Typisierungen durchführen können“, so Olivia Kaiser von den Kinderfreunden.

Typisieren lassen kann sich jede gesunde Person zwischen 17 und 45. Mithilfe eines Wattestäbchens wird ein Wangenabstrich durchgeführt und der potenzielle Spender ins Spenderregister eingetragen. Passen die Gewebemerkmale, werden bei einer Stammzellenspende die Stammzellen aus dem Blut entnommen. Dieser Prozess wird begleitet, organisiert und es entstehen keinerlei Kosten für den Spender.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.