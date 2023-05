Gynäkologische Praxis in Großpetersdorf öffnet neu

Seit über einem Jahr steht die gynäkologische Praxis in der Ungarnstraße 10 in Großpetersdorf leer – mit Anfang Juli wird sich das ändern. Wie die Gemeinde kürzlich mitteilte, wird dann die Ärztin Julija Rec die Praxis wiederbeleben. Sie übernimmt damit die ehemalige Kassenarztstelle von Christian Klang.

Rec war bereits in Russland, Frankreich und Deutschlang als Ärtzin tätig, in Großpetersdorf werde sie nun mit ihrem Team in allen gynäkologischen und geburtshilflichen Fragestellungen zur Verfügung stehen.

Geöffnet wird die Praxis ab der Eröffnung am 3. Juli immer von Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr sein.

Julija Rec wird die Praxis in Großpetersdorf leiten. Foto: Gemeinde Großpetersdorf

