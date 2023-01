Kult-Café sucht neuen Pächter

Die Runde machte es schon länger, dass der traditionsreiche Eissalon Huszar in Großpetersdorf einen Nachfolgepächter sucht. Bereits im September des Vorjahres starteten die aktuellen Betreiber des Cafés, Alfred und Kerstin Krammer, über das soziale Medium Facebook einen Suchaufruf mit den Worten: „Sie möchten sich den Traum vom eigenen Kaffeehaus erfüllen?“. Jetzt legten die beiden nach. Kürzlich wurde das Kaffeehaus auf dem bekannten Verkaufsportal „willhaben“ zur Pacht ausgeschrieben.

Die BVZ wollte wissen, was es damit auf sich hat und fragte bei Eva Huszar nach, der Hausherrin sozusagen. Sie ist Vermieterin des Hauses, ihr Vater Ladislaus betrieb den Eissalon zuvor. Eva Huszar, die in stetem Kontakt mit den aktuellen Mietern steht: „Es stimmt, Fredi, der derzeitige Betreiber wird mit Jahresende beziehungsweise Ende der kommenden Eissaison, sprich im September, in Pension gehen. Deswegen suchen er und Kerstin eifrig nach möglichen Nachfolgern. Es ist natürlich im Interesse von uns allen, dass der Betrieb weitergeführt wird.“

Schließlich steckt unendlich viel Tradition dahinter – über 100 Jahre, um genau zu sein. Vor 28 Jahren übernahm Alfred Krammer den Salon und betreibt ihn seither mit Frau Kerstin. Eva Huszar blickt mit absoluter Freude auf diese Jahre zurück: „Die beiden haben sich stets zum Ziel gesetzt, weiterhin höchste Konditor-Qualität anzubieten und es vor allem auch während der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie geschafft, den Betrieb aufrechtzuerhalten.“

Ab September soll nun bestenfalls ein neuer Betreiber dafür sorgen, die Geschichte weiterzuschreiben. „Unsere Idee ist es, jemanden zu nehmen, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Es kann aber grundsätzlich jeder jederzeit einsteigen. Fredi und Kerstin werden sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen“, so Eva Huszar.

