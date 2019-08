Seit der Pensionierung von Arzt Eugen Postmann 2015 sind turbulente Zeiten für die Patienten angebrochen. Zuerst war man zwei Jahre lang auf der Suche nach einem neuen Kassenarzt, dann schien 2017 mit der Ärztin Hayriniso Zawudinova endlich eine passende Lösung gefunden worden sein. Doch im Mai kündigte sie ihren Vertrag, die Stelle wurde bei der Ärztekammer neu ausgeschrieben.

Schnelle Lösung scheint in Sicht

Wofür es das vorige Mal zwölf Ausschreibungen gebraucht hat, scheint diesmal nach nur einer einzigen alles erledigt zu sein: es hat sich bereits eine Ärztin für die Kassenstelle beworben, noch dazu handelt es sich dabei um ein vertrautes Gesicht für viele Patienten.

Vera Ranftl, die seit elf Jahren als Wahlärztin tätig ist, davon seit fünf Jahren in der Ordination mit ihrem Mann, möchte ab Herbst die ehemalige Praxis von Eugen Postmann übernehmen. Bürgermeister Wolfgang Tauss ist erleichtert, dass so schnell eine Lösung gefunden wurde: „Ich bin sehr froh, dass Vera Ranftl sich entschlossen hat, eine eigene Ordination zu eröffnen. Die Gemeinde wird sie dabei selbstverständlich gerne unterstützen.“

DMF In der derzeit leeren Praxis können dank Vera Ranftl ab Oktober wieder Patienten empfangen werden.

Für Vera Ranfl steht dabei sowohl die private Komponente als auch die soziale Verantwortung im Vordergrund: „Im kommenden Jahr geht der nächste praktische Arzt in Pension, da wäre ein enormes Arbeitpensum auf meinen Mann zugekommen. Deshalb ist meine Entscheidung, mich für die Kassenstelle zu bewerben, einerseits durch partnerschaftliches Interesse und andererseits durch die soziale Verantwortung, die man gegenüber den Patienten hat, begründet. Aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse in der Praxis meines Mannes war es nur logisch, die ehemaligen Ordination zu übernehmen. “ Da im Moment noch Ergänzungsarbeiten laufen, wird Ranftl die Praxis am 1. Oktober eröffnen. Die Ordinationszeiten sind Montag von 8 bis 12.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr.