Es hätte der Anfang eines neuen Märchens werden sollen. Nachdem das Lokal Petersbräu fast zwei Jahre lang im Dornröschenschlaf darauf wartete, wieder eröffnet zu werden, nahm im September des vergangenen Jahres ein Betreiber aus Ungarn endlich wieder die Kochlöffel und den Zapfhahn in die Hand. Das kulinarische Gastspiel währte allerdings nicht lange, wie jetzt bekannt wurde.

Hund bei Kellnerin zurückgelassen

„Der Pächter hat Teile des Vertrages mit der Marktgemeinde nicht eingehalten, deswegen haben wir den Vertrag mit ihm auch mit Ende Jänner gekündigt“, informiert Ortschef Wolfgang Tauss im Gespräch mit der BVZ. Konkreter wollte der Bürgermeister nicht werden, nur so viel: „Die Pacht an die Gemeinde Großpetersdorf, die ja Eigentümer des Lokales ist, hat er in den letzten fünf Monaten stets bezahlt, allerdings scheinbar einen Großteil seiner Lieferanten nicht.“

Laut Tauss war der Vertragsbruch vor allem an der mangelnden Versorgung des benachbarten GIP Hotels behaftet. „Die muss gewährleistet sein und das war in den letzten Wochen nicht mehr der Fall.“ Gerüchten zufolge, dass der ehemalige Betreiber auf und davon sei und in seiner Heimat Ungarn sogar polizeilich gesucht werden soll, wollte Tauss nicht bestätigen. „Ich habe ihn lediglich angerufen und gebeten seinen Hund abzuholen, den er bei seiner Kellnerin gelassen hatte. Das hat er dann auch gemacht.“

Der Unternehmer war bis Redaktionsschluss nicht für ein Statement erreichbar. Lange leer stehen soll das Petersbräu jetzt aber nicht. Mit Anfang März übernimmt das Restaurant angeblich bereits ein neuer Betreiber. Der Bürgermeister: „Es kommt wieder ein Gastronom aus Ungarn, der viel Erfahrung mitbringt. Die Verträge sind bereits bei ihm und sollten in den nächsten Tagen unterzeichnet werden.“