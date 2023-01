Pfarrer machten gemeinsame Sache

Werbung

Carsten Marx von der evangelischen Pfarre schloss sich dem katholischen Priester Sebastian Edakarottu und seinem Team bei deren Dreikönigs-Aktion an. Bereits im Vorjahr gingen die beiden gemeinsam als Sternsinger, heuer wieder. Es soll ein Zeichen der ökumenischen Verbundenheit sein, wie Marx und Edakarottu gegenüber der BVZ sagten.

„Eine Erwachsenen-Gruppe unserer katholischen Pfarre besucht immer am Dreikönigstag verschiedene Betriebe in Großpetersdorf. 2022 hat mich Carsten erstmals gefragt, ob er mitgehen darf und ich habe natürlich ‚Ja‘ gesagt, denn mich hat das sehr gefreut“, so Edakarottu.

Marx: „Es hat auch mir Spaß gemacht, 2024 wollen wir das deshalb fortführen.“

Bei den Kindern gingen schon länger evangelische und katholische Sternsinger von Haus zu Haus, jetzt zogen zum zweiten Mal die Erwachsenen nach. Edakarottu: „Mein Team und ich sind immer offen für ein gemeinsames Sternsingen. Wir verstehen uns mit den Mitgliedern der evangelischen Pfarre gut und sehen es als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung.“

