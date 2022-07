Rotary-Club: Christian Bammer folgt Steiner

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Gäbe es so etwas wie ein Rotary-Gen, so hätte er es. Die Rede ist von Christian Bammer, der neuer „Governor des Distrikts 1910“, ist, der in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten tätig ist. Bammer, dessen Amtszeit sich über das Jahr 2022/23 erstreckt, ist schon seit 1991 Mitglied des Rotary Club Oberwart-Hartberg.

Ein „Urgestein“ quasi, mehr als die Hälfte seines Lebens ist Bammer Rotarier. Tradition ist ihm wichtig, wenn es um die Weitergabe rotarischer Werte geht.

Gleichzeitig setzt er sich für Innovation und Neues ein. Insofern sieht er das Jahr als ein besonderes rotarisches Jahr, welches im Zeichen der Gleichstellung von Rotary und Rotaract steht: „Wir leben auf Augenhöhe“, freut sich Bammer.

Diese Schwungmasse will Bammer mitnehmen: Rotary möge, so sein erstes Vorhaben, weiblicher und jünger werden. Sein zweites großes Vorhaben gilt dem zum Distrikt gehörende Bosnien-Herzegowina. Und drittens wünscht sich Bammer, dass jeder Club ein Umweltprojekt umsetzt.

Besonders am Herzen liegt dem Großpetersdorfer auch Indien, wo er und seine Lebensgefährtin Maria drei Monate im Bundesstaat Kerala verbrachten und sich in einem Zentrum engagierten, in dem psychisch Kranke und gehörgeschädigte Kinder betreut werden.

Weltweit gibt es 36.614 Rotary-Clubs mit rund 1,16 Millionen Mitgliedern. Allein in Österreich engagieren sich rund 8.000 Menschen in 150 Rotary-Clubs für humanitäre Dienste, Frieden und Völkerverständigung sowie Hilfe im täglichen Leben und Umweltbelange.

