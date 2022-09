Schatzgrube zieht positive Bilanz

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Die „Schatzgrube“ in Großpetersdorf entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für Nachhaltigkeitsfreunde. Im sozialökonomischen Betrieb, der als Projekt der Volkshilfe Burgenland läuft, werden gut erhaltene Produkte zu günstigen Preisen wiederverkauft.

Die Bilanz seit dem Start fällt positiv aus: Pro Jahr spricht man in der Schatzgrube, so die Volkshilfe, von 10.000 Einkäufen, die getätigt werden. Noch eindrücklicher wird das, was in der Schatzgrube geschieht, wenn man andere Zahlen heranzieht: „Pro Jahr erhalten wir rund 120 Tonnen an Waren wie Kleidung, Möbel, Spielzeug oder Elektrotechnik. Rund 80 Prozent davon, also rund 96 Tonnen, verkaufen wir wieder in der Schatzgrube“, heißt es seitens der Volkshilfe.

Schlussverkauf zum Schulstart

Speziell zum Schulstart will die Schatzgrube nun auf ihr Konzept aufmerksam machen. Von 1. bis 3. September lädt sie nämlich zum Sommerschlussverkauf.

Neben der Sommermode gibt es dabei auch Kindermode und Schulsachen um minus 50 Prozent. Den Verantwortlichen ist das ein besonderes Anliegen: „Für viele Familien ist der in Kürze bevorstehende Schulstart eine große finanzielle Belastung. Auch die vorherrschende Teuerungswelle trifft viele Familien hart; deswegen wollen wir hier entgegenkommen.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.