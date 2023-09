Sportverein lädt ein: Regionale Köstlichkeiten bei den Schmankerltagen

Der Sportverein Elektro Unger Großpetersdorf lädt zu einem Wochenende mit Geschmack. Neben Hirschgulasch und Wild-Hauswürstel vom Vize-Präsidenten Heinz Unger erwartet die Gäste auch ein knuspriges Spanferkel von Alex Kelemen. Klassiker wie Schinken und Kümmelbraten sowie regionale Wein- und Uhudlerspezialitäten dürfen bei den Schmankerltagen natürlich auch nicht fehlen.

Am Freitag, dem 15. September geht die Veranstaltung ab 15 Uhr los, am Samstag, dem 16. September bereits ab 11 Uhr. Am Freitag findet zusätzlich auch das Heimspiel gegen den SV Eberau statt.