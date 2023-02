Theater bietet vier Tage lang Spektakel!

Ein echtes Theaterspiel gab es in Großpetersdorf zum letzten Mal im Feber 2020. Im Jahr zuvor erwachte die Theatergruppe wieder zum Leben und wollte durchstarten, ehe Corona die Pläne bremste.

Jetzt, 2023, ist diese Phase übertaucht und die Gruppe weiterhin voll im Saft. Und ab heute, Donnerstag, spielt sie auch groß auf. Im Gasthaus Wurglits warten bis Sonntag vier Vorstellungen des Stücks „Der Watzmann“ –angelehnt an das in den 70er-Jahren entstandene Album von Wolfgang Ambros. Der Donnerstag-Termin wurde dabei eingeschoben, weil die Nachfrage immens ist, so Stefan Zlatarits von der Theatergruppe.

„Die Großpetersdorfer Theatergruppe hat es schon vor 20 Jahren gegeben, dann war lange Pause. 2019 ist in Kooperation mit dem Musikverein die Geschichte wieder aufgeflammt, mit der Vorstellung 2020. Nun freuen wir uns auf eine Fortsetzung.“ Auch die „Burnouts“ werden beim Watzmann-Stück mitwirken, so Zlatarits. „Sie spielen immer ein Stück aus dem Ambros-Album.“ Bereits seit November proben die sieben Darsteller. „Dass das Besucherinteresse so groß ist, freut uns natürlich. Wir werden unser Bestes geben.“

Die Watzmann-Vorstellung ist außerdem der Startschuss für die Feierlichkeiten zu 750 Jahre Großpetersdorf.

