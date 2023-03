Defekte Pumpe als Ursache für Ölfilm auf der Raab

Zwei Mal binnen zwei Monaten schwamm ein Ölfilm auf der Raab. Naturschutzorgane haben Alarm geschlagen, Bezirkshauptmann Hermann Prem hat daraufhin eine Untersuchung eingeleitet. Diese gab nun Aufschluss über die Hintergründe. „Die Pumpe im Kraftwerk war defekt und deshalb geriet das Öl auf die Raab“, erklärt der Bezirkshauptmann. Inzwischen sei die Pumpe getauscht, ein erneuter Austritt sei unwahrscheinlich. Die Untersuchung ergab auch, dass das Kraftwerk beide Male am Austritt Schuld war, der Betreiber aus Oberösterreich dementierte dies aber. „Laut unseren Untersuchungen lag es zweimal an der Pumpe“, erklärt Prem. Anders so der Betreiber, der die defekte Pumpe nur beim zweiten Ölaustritt als Ursache sah und so Prem, als Kraftwerksbetreiber selbst noch eine Untersuchung anordnen ließ.

Wichtig sei dem Bezirkshauptmann aber weiterhin zu betonen, dass keine Verunreinigung des Gewässers vorlag. „Die chemische Prüfung hat noch einmal ergeben, dass das Öl zur Gänze keine Gefahr für das Wasser darstellt.“ Eine Vereinbarung wurde mit dem Kraftwerksbetreiber aber noch getroffen, um bei zukünftigen Zwischenfällen schneller reagieren zu können. „Für uns war es kompliziert, dass kein Firmenvertreter vor Ort war und wir deshalb auch nie in den abgesperrten Bereich konnten. Jetzt wurde uns vom Betreiber zugesichert, dass wir einen Ansprechpartner bekommen“, so Prem.

