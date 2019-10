Seit 25 Jahren ist die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle ein fixer Anlaufpunkt für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Damals noch in der Hauptstraße, heute am neuen Standort in der Marktstraße, kümmern sich mittlerweile vier Mitarbeiterinnen um die Anliegen der Klienten. Neu ist seit vergangenem Jahr die Informationsstelle für Frauen- und Mädchengesundheit, die eine weitere Mitarbeiterin und ein buntes Programm zur Frauengesundheitsförderung in die Beratungsstelle integriert hat. Hier werden die Aktivitäten von FEMININA – Frauengesundheit im Burgenland koordiniert. Aber auch Psychologische und Psychosoziale Beratung, Laufbahncoaching und Hilfestellung bei der Arbeitssuche oder Gewaltberatung umfasst das Angebot der Beratungsstelle. „Im Jahr 2018 haben wir 3.500 Informations- und Beratungskontakte aufgezeichnet“, erklärt Renate Holpfer, Geschäftsführung von Frauen für Frauen Burgenland, der Träger der Güssinger Beratungsstelle ist. Für die vergangenen 25 Jahre bedeutet das eine stolze Zahl von 40.000 Beratungs- und Informationskontakten.

Hürden gemeistert und Hoffnung geschenkt

Dabei war die Frauenberatung in ihren Anfängen ein umstrittenes Thema, wie Landtagspräsidentin Dunst, die das Projekt von Anfang an unterstützt hat, erzählt: „Wir wurden oft gefragt, wofür dieses Angebot gut sein soll, oder es wurde behauptet, dass wir nur die Frauen gegen die Männer aufhetzen wollen. Wir haben es trotz der Widerstände geschafft, dass die Frauenberatungsstelle heute akzeptiert und geschätzt wird. Das ist auch dem Engagement der Mitarbeiterinnen zu verdanken, es gehört auch viel Seele dazu, diese Beratungen durchzuführen. Dann gehen die Frauen auch wieder mit Hoffnung hinaus.“ Bürgermeister Knor betont: „Die Anzahl der Beratungen zeigt, wie wichtig diese Institution ist. Deshalb unterstützt auch die Stadtgemeinde die Beratungsstelle gerne.“ Die finanzielle Absicherung der Frauenberatung ist ein wichtiges Thema für die Zukunft, wie auch Landesrätin Astrid Eisenkopf weiß: „Die Beratungsstellen müssen abgesichert sein, damit sie ihre Beratungen planen können. Deshalb wurde das Budget dafür vom Land aufgestockt. Und mit der Integration der Frauen- und Mädchengesundheitszentren in die Frauenberatungsstellen stehen uns herausfordernde und spannende Jahre bevor.“