Gesunde Betriebe ausgezeichnet

Die Gütesiegel-Verleihungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) sind ein Symbol für die Bestrebungen heimischer Unternehmen, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Heuer waren es österreichweit 470 Unternehmen, die gesundheitsfördernde Maßnahmen umsetzten. Das heißt, dass jeder sechste Erwerbstätige in einem Unternehmen mit BGF-Gütesiegel arbeitet. Im Bezirk Oberwart sind das MitarbeiterInnen der rm-Data GmbH in Pinkafeld, Beschäftigte im Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf und MitarbeiterInnen des RZ Bad Tatzmannsdorf.

Das Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf ist ein „Gesunder Betrieb“: Gudrun Braunegger-Kallinger, Andreas Huss, Verwaltungsleiter Gerald Ringhofer, BGF-Projektleiter Mario Laschober, die Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der ÖGK im B Foto: zvg

Betriebe, die eine gesunde Unternehmenskultur leben und die BGF-Qualitätskriterien erfüllen, können ein BGF-Gütesiegel beantragen. Dieses wird auf jeweils drei Jahre vergeben. Die ÖGK unterstützt Betriebe aller Größen mit verschiedensten Leistungen auf dem Weg zur Zertifizierung und auch langfristig bei der Implementierung von BGF in den Unternehmensalltag. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos und freiwillig.

Gudrun Braunegger-Kallinger, Andreas Huss, Sabine Höfler, Michaela Wurzer und Geschäftsführer Jürgen Beiglböck, Sabine De Martin de Gobbo und Josef Riegler (v.l.) mit dem Gütesiegelvon rm-Data aus Pinkafeld. Foto: zvg

