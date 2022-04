Benefiz-Backen für Leukämieforschung in Großpetersdorf

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Schreiner’s Bakery aus Großpetersdorf öffnet am Samstag, dem 23. April (9 Uhr), gemeinsam mit Lisa Schuh und der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft die Bäckereitüren für einen guten Zweck. Neben den allseits bekannten Backwaren, wird es einen Langosverkauf und ein Mehlspeisenbuffet geben - bei beiden wird der komplette Erlös an die Leukämieforschung Graz gespendet.

„Wir unterstützen mit unserer Aktion Lisa Schuh, die selbst an Leukämie erkrankt war und den Krebs besiegt hat. Sie sammelt mit ihrer Benefiz-Wanderung am 1. Mai spenden für die Leukämieforschung in Graz. Als sie uns gefragt hat, ob wir für die Wanderung Gebäck zur Verfügung stellen, war uns das nicht genug Unterstützung und so haben wir beschlossen, am 23. April zu öffnen und für den guten Zweck zu backen“, erklärt Benni Schreiner.

Wer mithelfen möchte, kann auch das gerne tun. Denn Hobbybäcker sind aufgerufen, mit einem Kuchen, Muffins, Keksen oder ähnlichen Süßigkeiten das Projekt zu unterstützen. Wer helfen will, kann sich unter 0664/16 18 616 melden, damit die Kuchenspende notiert werden kann.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.