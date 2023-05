Erfolg beim Mathematik-Teamwettbewerb

Die Gym-SchülerInnen Raphael Heuchl, Antonio Fildan, Bálint Élö, Niklas Bohuny und Lisa Pinezich nahmen am 21. April am internationalen NABOJ Mathematik-Teamwettbewerb in Wien teil. In einer Arbeitszeit von 120 Minuten mussten die Teams so viele Mathematikaufgaben wie nur möglich lösen. Nicht nur logisches Denken und die unmittelbare Anwendung von anspruchsvollen Rechenfertigkeiten wurden gefragt, die Aufgaben erforderten vor allem ein gewisses Maß an Lösungsideen, Einfallsreichtung und kreatives Denken. Der Erfolg im Wettbewerb hing außerdem von der Zusammenarbeit innerhalb des Teams ab. Das Team meisterte alle Aufgaben und holte in der Senioren-Kategorie (7. und 8. Klasse) unter insgesamt 59 Teams den 16. Platz. „Ich bin beeindruckt vom hohen Niveau und der Begeisterung für Mathematik! Herzliche Gratulation“, so die Direktorin des Gym Oberschützen. Ingrid Weltler-Müller. „Wir bedanken uns ganz herzlich beim Elternverein für die Übernahme der Buskosten“.

