Großpetersdorf: Dr. Rec schließt im Herbst endgültig

Erst Anfang Juli berichtete die BVZ von der Eröffnung einer neuen gynäkologischen Praxis in Großpetersdorf. Am 3. Juli lud Dr. Julija Rec zu den Startfeierlichkeiten ihrer Ordination im Hotel GIP in der Ungarnstraße 10.

Zwei Tage später dann die erste Wende: Aufgrund eines Problems mit dem Internet musste die Ordination kurzzeitig geschlossen werden, war aber eine Woche später wieder in Vollbetrieb.

Das wird sich nun aber wieder ändern: Wie Rec und ihr Ehemann Erich Mlinarik kürzlich der Gemeinde mitteilten, macht man mit Ende September endgültig zu. In einem Brief an die Gemeindespitze nannten Rec und Mlinarik als Grund, dass „es bis heute keine konkrete schriftliche Info gibt, wie viel Dr. Rec pro Patient bezahlt bekommt.“ Auf Nachfrage der BVZ bestätigte Mlinarik das: Er kristierte, dass die Einnahmen und Förderungen, die man bekomme, zu wenig seien, „um zu überleben.“

Grund: „Zu wenig, um zu überleben“

Seitens der Gemeinde erkärte Bürgermeister Harry Kahr: „Die beiden waren am Freitag der Vorwoche da und haben uns ebendiesen Brief vorbeigebracht, in dem sie die Schließung ankündigen.“ Die Kritik, es sei zu wenig Unterstützung da, verneinte er: „Gemeinde und Land hätten auf jeden Fall genug Geld beigesteuert. Es ist schade, dass die Ordination nun schließt.“

Auch bei der Ärztekammer ist bereits ein Brief über die bevorstehende Schließung eingegangen. Auch hier sagt man: „Natürlich schade, aber, nachdem der Vertrag von den Betreibern gekündigt wurde, nehmen wir das zur Kenntnis. Wir von unserer Warte können nur sagen, dass Dr. Rec immer alles zur Verfügung gestellt wurde.“

Stelle wird neu ausgeschrieben

Fakt ist jedenfalls: Die Ordination ist noch bis Ende September geöffnet. Währenddessen läuft bereits die Nachfolger-Suche. Die Ärztekammer erklärte hierzu: „Die Stelle wird aller Voraussicht nach noch in der ersten Augusthälfte neu ausgeschrieben. Dazu gibt es auch bereits die Zustimmung der Kassen.“