Prozess in Oberwart: Schwangere zog Vorwürfe zurück

Mit seiner hochschwangeren Frau kam ein 28-jähriger Nordmazedonier am Freitag der Vorwoche ins Landesgericht Eisenstadt.

Vorgeworfen wurde ihm, dass er seine Frau im Herbst 2021 und Mitte Juni 2022 durch Schläge im Gesicht verletzt habe. Außerdem soll der Mann gedroht haben, seine Frau werde ihr ungeborenes Kind nicht gebären, weil er es mit fünf Kugeln erschießen werde.

Der Nordmazedonier, der die Fragen von Richterin Karin Knöchl mangels Deutschkenntnissen kaum verstand, bestritt, seine Frau verletzt und bedroht zu haben. Die Richterin hielt ihm vor, dass er bei der Polizei ausreichende Deutschkenntnisse angegeben habe. Deshalb habe sie keinen Dolmetsch zum Prozess bestellt.

Die Ehefrau des Angeklagten, eine 22-jährige, in Oberwart geborene kosovarische Staatsbürgerin, gab als Zeugin befragt an, dass sie „über die Vergangenheit nicht sprechen wolle“. Weil sie sich somit der Aussage entschlug, was ihr aufgrund der Ehe mit dem Angeklagten zusteht, konnten ihre Aussagen bei der Polizei nicht im Prozess verwendet werden.

„Ihnen ist klar, dass damit der Vorfall erledigt ist?“, fragte die Richterin. Dem stimmte die 22-Jährige zu.

Sie hatte im Juni Anzeige gegen ihren Mann erstattet, ein Arzt hatte leichte Verletzungen festgestellt, aber keine Diagnose protokolliert.

„Sie wurden durch Ihre Frau massiv belastet“, hielt die Richterin dem Angeklagten vor. „Ob es wahr ist oder nicht, kann ich nicht prüfen.“

Sie sprach den Angeklagten von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei.

Richterin: „Sie dürfen Ihre Frau nicht schlagen!“

„Sie dürfen Ihre Frau nicht schlagen!“, ermahnte die Richterin den Mann noch für die Zukunft.

Und der Frau gab sie mit auf den Weg: „Wenn Sie Ihren Mann anzeigen, wird ein Verfahren eingeleitet.“ Sie könne nach der Anzeige ihre Meinung nicht wieder ändern und damit rechnen, dass die Sache damit erledigt sei.

