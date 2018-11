Vor einigen Monaten musste der Spielbetrieb beim HC Südburgenland eingestellt werden. Die Gründe dafür: Immer mehr Mädchen studieren in Wien oder Graz und sind so auch bei Trainings oder Matches in der Steiermark verhindert. Der Klub besteht zwar weiterhin. Die Vereinsführung wollte den Spielerinnen aber keine Steine in den Weg legen und stellte es ihnen frei, leihweise zu wechseln. Kristina Steflitsch und Julia Postmann nahmen das Angebot an und wechselten zum Handball Verein Wien.

„Da ich sowieso in Wien studiere und arbeite, passt das perfekt. Ich wollte gerne weiterspielen und bin noch beim HC Südburgenland gemeldet“, erklärt Steflitsch, die einen Leihvertrag abschloss. Der Handball Verein Wien stellte eine neue Mannschaft auf, dem sich die Oberwarterin anschloss. Neben ihr machte auch Julia Postmann den Schritt in die Bundeshauptstadt. „In den letzten Spielen war es beim HC Südburgenland immer eine Zitterpartie, ob wir genügend Leute für das Match zusammen bekommen“, sagt Postmann.

Ihre Freundin Kristina besuchte letzte Saison unter der Woche in Wien einen Handballkurs. „Dadurch wurde sie informiert, dass sich ein neuer Verein in Wien formiert und dass dort Leute gesucht werden.“

„Vom Training her war das Neuland für mich“

Die zwei ehemaligen Spielerinnen des HC Südburgenland beschlossen in der Folge, bei diesem neuen Verein zu beginnen. Der offizielle Trainingsstart fand zwar erst im September statt, doch es gab schon die Möglichkeit, im August bei Landhaus mitzutrainieren. „Vom Training her war das Neuland für mich“, so Postmann rückblickend.

Das erste Spiel fand bereits am Wochenende statt, wobei Steflisch mit 19 und Postmann mit zwei Toren ihren Anteil am klaren 36:13-Sieg hatten. „Das Zusammenspiel funktioniert schon immer besser“, sagt Steflitsch.