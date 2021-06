Erst vor wenigen Wochen wurde aus dem Merkur-Markt Billa Plus und schon ist wieder Ladenschluss. Keine Sorge, der Lebensmittel-Riese in der Oberwarter Grazerstraße legt nur von Donnerstag, dem 8. Juli bis Mittwoch, dem 6. Oktober eine Pause ein. Am 7. Juli ist das Geschäft vis a vis des eo zum letzten Mal vor dem großen Umbau geöffnet.

Pause wegen Sanierung

„Wir führen beim Markt eine Komplettsanierung durch. Unter anderem wird der gesamten Verkaufsraum erneuert und alle Kühlregale werden ausgetauscht“, heißt es auf BVZ-Nachfrage von der Rewe-Group. Durch die neuen Kühlmöbel will man auf Wärmerückgewinnung umstellen und dadurch in Zukunft effizient und umweltschonend beheizen.

Noch ein Hinweis für die Zeit des Umbaus in der Grazerstraße: „Der große Billa Markt in der Umlegungsstraße (Schulgasse) wird für diesen Zeitraum mit einer temporären Konditorei, Fleisch in Bedienung sowie einer Salatbar ausgestattet um KundInnen — fast — dasselbe Einkaufserlebnis bieten zu können“, teilt die Rewe Group mit.