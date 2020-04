In der Vorwoche hatte ein BVZ-Leser gefragt, wann das Storchennest in Eisenzicken gereinigt wird, da er Sorge hatte, dass heuer keine Störche in die kleine Ortschaft kommen würden. Da dieses Nest direkt auf einem Strommasten liege, müsse für die Reinigung, laut Energie Burgenland, der Strom abgeschaltet werden. Dies wolle man sobald als möglich machen. Ein Storchenpaar wollte die Säuberung anscheinend nicht abwarten und hat am Ostersonntag, zur Freude der Bevölkerung, im Nest ihr Quartier bezogen. Nun hoffen alle, dass die Vögel, trotz „schmutziger Wohnung“ bleiben.