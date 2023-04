Unterwart: Katze aus Auto gerettet

Einen nicht alltäglichen Einsatz gab es für die Freiwilligen der Feuerwehr Unterwart am vergangenen Freitag! Gegen 12 Uhr wurden die Florianis auf den Hofer-Parkplatz in Unterwart gerufen. Mit dem Einsatztext: „Katze steckt in Motorraum fest“.

Am Einsatzort angekommen stellte sich die Situation wahrlich so heraus. Eine Katze war womöglich in Oberwart in den Motorraum des PKWs gekrochen und ist bis zum Geschäft in Unterwart mitgefahren, so Rene Farkas von der Feuerwehr. „Vor lauter Angst hat sich die Katze so verkeilt, dass sie sich selbst nicht mehr befreien konnte.“

Wieder bei Besitzerin

„Wir haben dann versucht, sie zu befreien. Ein Passant hat die Katze im Motorraum bemerkt und uns bei der Rettungsaktion auch geholfen. Da die Katze aber immer weiter Richtung Motorraum kroch, haben wir dann den ARBÖ zur Hilfe gerufen.“

Unter vereinten Kräften gab es schließlich ein „Happy End“. „Der Katze namens Chubi geht es gut. Sie erlitt zum Glück nur eine leichte Verletzung an der Pfote, die durch die Tierärztin behandelt wurde.“ Mittlerweile ist Chubi auch wieder bei ihrer Besitzerin, so Farkas. „Noch am Freitag haben wir einen Facebook-Post gemacht, am Samstag Vormittag hat sich dann eine Dame gemeldet. Es ging also alles gut!“

Chubi geht es wieder gut. Foto: FF Unterwart

