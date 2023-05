Geheimnisvolle Fabelwesen: Ausstellung in Oberschützen

Die aus Bratislava und mit dem Burgenland eng verbundene Künstlerin Sarah Vodinska-Sallacz eröffnet am 04. Mai (19 Uhr) eine neue Ausstellungsreihe in der Galerie des Haus der Volkskultur in Oberschützen. Vielfältige Arten von Porträts sind im aktuellen Jahr der künstlerische Schwerpunkt der Kunstreihe des Hianzenvereins. Gleich in der ersten Ausstellung werden dem Publikum fantasievolle Fabelwesen, sogenannte Borynkas, von der Künstlerin präsentiert. „Alle meine Werke sollen Aufrichtigkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit widerspiegeln. Sie alle sind auf eigenem Erlebten und Gefühlten aufgebaut, alle sind die Reflexion meiner Seele“, so die Künstlerin über ihre Werke. Besucht werden kann die Ausstellung bis 29. Juni in Oberschützen.

