Grüne Ausstellung mit Aha-Erlebnis in Oberschützen

Es war eine etwas andere Vernissage, die der GRÜNE Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller,im Oberschützer Haus der Volkskultur vom Stapel ließ. Denn der Mandatar drapierte seine quadratischen 20x20 Fotos auf Ästen und altem Heuwerkzeug, die in Heuballen steckten.

Zum Schutz der Artenvielfalt

„Damit will ich meine Botschaft für den Schutz von Artenvielfalt, Insekten und Wiesen noch verstärken. Denn Wiesen gibt es nur dank Weidevieh , bei uns sind das Ziegen, oder dem regelmäßigen Mähen der Wiesen. Diese Wiesen sind dann wiederum der Lebensraum für meine Fotomodelle“, so Spitzmüller. Die Fotos zeigen Blumen und Insekten, vor allem Schmetterlinge direkt von seinen Biowiesen in Willersdorf. Gottesanbeterin, Hirschkäfer, Argusbläuling, Schwalbenschwanz und viele mehr. „Im Ausstellungsraum duftete es merklich nach Wiesenheu, die zahlreichen Gäste waren sichtbar positiv überrascht über die Art der Präsentation“, sagt der GRÜNE Landtagsabgeordnete. Spitzmüller postet seine Fotos regelmäßig auf Instagram, daher auch das quadratische Format der zumeist Nahaufnahmen, die in eine besondere Welt eintauchen lassen. Alle ausnahmslos mit seinem alten Re-use-Handy aufgenommen. „Ich bin weder Künstler noch Fotograf. Ich möchte mit meiner Faszination andere anstecken und dieses fantastische Zusammenspiel in der Natur aufzeigen, wo eine Art von der anderen Art abhängt. Je mehr Arten wir verlieren, desto eher wird es auch uns treffen, sind wir doch auch ein Teil der Natur“, bleibt Spitzmüller bei alt bekannten Leisten.

Artenschutz ein Gebot der Stunde

Und was den Artenschutz betrifft, da ist stetes Handeln angesagt. Im Dezember 2022 wurde von der Weltnaturschutzunion (IUCN) die neueste Aktualisierung der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten vorgestellt. Insgesamt werden derzeit mehr als 150.000 Arten erfasst und von diesen sind mehr als 42.100 Arten in Bedrohungskategorien eingestuft worden.

Die Ausstellung ist im Haus der Volkskultur in Oberschützen noch bis 5. September zu sehen.