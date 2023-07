Pinkafeld: Die Gschicht‘ hinter der Fassade

Mit dem Projekt „Hausgeschichten“ werden die „kleinen Geschichten“ und „Gschichterln“ von „alltäglichen“ Häusern und ihren Bewohnern in der Stadtgemeinde vor den Vorhang geholt. Das Ziel ist es, Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, Geschichte lebendig zu erleben und das Spannende im Alltäglichen zu finden.

Nachlesen können Interessierte die Geschichten ganz einfach durch das Scannen eines am Haus angebrachten QR-Codes. Die Aktion lebt davon, dass Freiwillige die Geschichte ihrer Häuser per Mail ( office@hausgeschichten.at) an das Team von „Hausgeschichten“ senden, um somit die Sammlung der dokumentierten Geschichten zu erweitern.

Das Projekt „Hausgeschichten“ gibt es in allen Bundesländern, Deutschland und der Schweiz, in Pinkafeld hat sich vorwiegend Museumsvereinsobmann Rudi Köberl für die Umsetzung eingesetzt: „Das Projekt gibt es ja schon länger, das Team, das dahintersteht, ist dann auch an das Land Burgenland herangetreten, das mit der Bedienung, dass mindestens 15 bis 20 Gemeinden daran teilnehmen müssen, zustimmte, das Projekt zu fördern. Die Stadtgemeinde ist dann kontaktiert worden, ob sie an dem Projekt teilnehmen möchte und hat die Anfrage an mich weitergeleitet. Ich habe das als sehr interessant empfunden und mich für die Teilnahme eingesetzt“. Inzwischen hätte es schon einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Aktion gegeben: „Es gibt inzwischen bereits sechs oder sieben Pinkafelder Hausgeschichten, eine davon auch über das Stadtmuseum, viele weitere werden noch folgen“, erzählt Rudi Köberl.

Nachgelesen werden können die Geschichten nicht nur durch das Scannen des QR-Codes direkt an den Häusern, sondern auch auf der Homepage des Museumsvereins Pinkafeld und auf der Homepage der Stadtgemeinde.