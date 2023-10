Ein Uhudlersturmfest in der urigen Kellergasse

Neben dem frischen Sturm konnten aber auch Weine und Frizzante aus den Vorjahren, alkoholfreie Erfrischungen und regionale Köstlichkeiten genossen werden. Das Uhudlersturmfest, umgeben von strohgedeckten Weinkellern, stimmungsvoller Livemusik und regionale Kulinarik lockten auch in diesem Jahr tausende Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern an. Das Uhudlersturmfest war bereits das dritte Event der Veranstaltungsreihe „Die vier Jahreszeiten in der Heimat des Uhudlers“. Am 9. und 10. Dezember findet ein „Advent in der Kellergasse“ mit wärmenden Uhudler-Glühwein und köstlichen Schmankerln statt.