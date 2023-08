Ukraine-Hilfe durch SOS Kinderdörfer geht weiter

Das SOS-Kinderdorf ist auch bei der Ukraine Hilfe um Nachhaltigkeit bemüht. „Wir unterstützen in unseren Familiencafés bereits seit März 2022 an mehreren Standorten im Burgenland an die 100 Personen pro Woche“, sagt der Leiter des SOS-Kinderdorfs im Burgenland, Marek Zeliska. „Bedarfsgerechte Hilfe in den jeweiligen Gemeinden wird kostenlos angeboten. Die Vernetzung untereinander wird gefördert, indem wir zum Beispiel NachbarInnen zu Kochabenden einladen. Soforthilfe wird an Ort und Stelle geleistet oder an zuständige Stellen weiter vermittel“, sagt Marek Zeliska. „Alle sind herzlich eingeladen an den Treffen teilzunehmen“, sagt Zeliska. Familiencafé´s gibt es in Jennersdorf dienstags von 9 bis 11 Uhr, in Pinkafeld freitags von 9 bis 11 Uhr und in Oberwart mittwochs von 9 bis 11 Uhr.

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine unterstützt SOS-Kinderdorf vor Ort mit Versorgung mit humanitären Hilfsgütern, medizinischer Rehabilitation und psychosozialen Beratungen. „248.000 Menschen haben wir bisher in der Ukraine mit unseren Angeboten erreicht. Mit mobilen Rettungsteams in frontnahen Gebieten, medizinischer Hilfe für kriegsverletzte Kinder, Lebensmittelpaketen, Hygiene-Artikeln und Kinderschutz-Zentren stehen wir den Menschen in der Ukraine vor Ort zur Seite“, sagt Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf. Auch mobile Teams von SOS-Kinderdorf sind unterwegs und helfen genau dort, wo es gerade notwendig ist. „Der Bedarf an medizinischer und psychosozialer Unterstützung für Kinder steigt stetig an. Besonders prekär ist die humanitäre Situation von Familien in frontnahen Gebieten, wie Donetsk und Kherson. Hilfe und Versorgungsmaßnahmen durch mobile Rettungsteams ist hier dringend notwendig. Familien müssen versorgt, evakuiert, vorübergehend untergebracht und psychosozial unterstützt werden“, erläutert Moser. „Im nächsten Schritt helfen wir Eltern auf dem Weg in die Selbständigkeit“, sagt Christian Moser.