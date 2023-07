Schloss Kohfidisch: Im Zeichen von „Love & Peace“

Ein Lagerfeuer auf der Schlosswiese, Oldies aus den 60er und 70er Jahren, aufgelegt von den DJ's „Mr. Dogood & Ms. Dolce“ und später dann Beat, Blues, Rock und Psychedelic: im Schloss Kohfidisch ist für das heurige Hippiefest, das am 21. Juli (Beginn: 17 Uhr) über die Bühne geht, alles perfekt angerichtet. Und wer mag, kann selbstverständlich die Gitarre mitbringen. Für das Rundum Hippie Feeling sorgen neben dem Lagerfeuer auch bunte Lichterketten. Auch die Getränkekarte lässt Erinnerungen an „damals“ aufkommen und freuen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder über hausgemachte Langos. Die Devise lautet auch heuer wieder, sich sorglos treiben zu lassen, das Leben zu feiern und die Natur mit Respekt zu genießen. „Die Zeit der Blumenkinder ist über ein halbes Jahrhundert her – aber ihre Botschaft tut uns immer noch gut. Deswegen haben wir bewusst das Antiekriegslied 'Where have all the flowers gon?' als Motto der Feier gewählt. Die Welt braucht mehr Love & Peace und Blumen kommen bekanntlich nei aus der Mode“, sagen die Veranstalter.