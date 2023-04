Kulturreise nach Italien

Werbung

Sechs Tage verbrachten die LateinschülerInnen der vierten Klassen der HLW Pinkafeld Mitte des Monats in Rom und in der Toskana. Dort besuchten sie klassische römische Sehenswürdigkeiten wie das Forum Romanum, das Kolosseum, die spanische Treppe, die Piazza Navona und den Vatikan samt Petersdom. Nachdem die SchülerInnen viele neue kulturelle Eindrücke sammeln konnten und die Katakomben besucht hatten, hatten sie die Möglichkeit am Strand von Ostia zu entspannen, ehe sie durch die Ausgrabungen von Ostia Antica geführt wurden. Am letzten Tag der Reise stand dann eine Stadtführung in Siena und ein Besuch der Kleinstadt San Gimignano an, bevor es zurück nach Österreich ging.

