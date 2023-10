H2 Oberwart auf Schiene: Parkplätze ein Thema

Die Abbrucharbeiten am ehemaligen Traditionsgasthaus Seper lockten Dutzende Schaulustige, wurden aber innerhalb kürzester Zeit beendet. Die Evangelische Kirchengasse war gesperrt, ist aber jetzt wieder stadteinwärts befahrbar.

Und während die Vorbereitungen auf den Bau des Bürogebäudes vor dem Hochhaus beginnen, macht sich die Sorge um ein mögliches Parkplatzproblem in der Innenstadt breit.Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft entkräftet.

„Geplant sind Parkplätze in zwei Bereichen“, heißt es seitens der OSG. „Direkt beim Hochhaus wird es sechs Parkplätze geben, das sind Behindertenparkplätze und Parkplätze für E-Mobilität. Es wird da ein Car-Sharing Modell geben“, heißt es seitens des Unternehmens. Am Grundstück der Rotunde wird es an die 65 Parkplätze ebenerdig mit Verbindungsgang (zwischen AMS und Hochhaus: Anm. d. Red.) zum Objekt geben, die über das Rotundengelände befahrbar sind. „Für die Fahrzeuge, die derzeit bei der Rotunde parken wird sich die Gemeinde aber schon etwas überlegen müssen. Da lasse ich mich überraschen“, sagt ein Anrainer (Name der Redaktion bekannt).

Das H2 selbst ist mit 37,5 Metern das zweithöchste Gebäude der Bezirkshauptstadt. Das Hochhaus hat zehn Geschosse. Auf rund 1.000 Quadratmetern Fläche entstehen 36 Wohnungen und Geschäftsflächen. Die Fassade ist fertig, die Innenarbeit laufen nach Plan. Die Übergabe des innovativen Gebäudes wird im Frühjahr 2024 erfolgen.