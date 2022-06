Weiterer Naturpark Kindergarten

Werbung

Als 14. Kindergarten im Burgenland erhält Holzschlag in der Gemeinde Unterkohlstätten das Zertifikat zum Naturpark Kindergarten. Überreicht wurde die Auszeichnung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Geschäftsführer vom Verband der Naturparke Franz Handler. Die Kindergartenleiterin Katharina Schranz mit ihrem Team nahm das Zertifikat „Naturpark-Kindergarten Geschriebenstein“ freudig entgegen.

Die Zertifizierung als „Österreichischer Naturpark-Kindergarten“ erhält man dann, wenn das Leitbild und der Jahresplan an die vier Aufgabensäulen eines Naturparkes (Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung) angepasst sind. Der Kindergarten in Holzschlag knüpft genau an diese Aspekte an. „Kinder von Naturpark-Kindergärten haben die Chance, so früh wie möglich eine positive, emotionale Bindung zur Natur aufzubauen“, so Franz Handler.

Durch zahlreiche Projekte, Spiele und interaktivem Lernen sollen die Kinder ihre Region und die Natur spielerisch kennenlernen. Darüber freut sich auch Ortschef Christian Pinzker: „Die Kinder lernen auf spielerische Art die Natur der eigenen Gemeinde kennen und beschäftigen sich mit vielen spannenden Themen wie Obst, Tiere, Pflanzen, Ernährung und Landwirtschaft“.

Regelmäßige Waldtage, ein selbst produzierter Apfelsaft sowie ein eigenes Hochbeet zeichnen den Kindergarten in Holzschlag aus. „Wir müssen schon bei den Kleinsten anfangen, und ihnen entsprechendes Wissen über die Besonderheiten der Natur quasi ‚vor der Haustür‘ vermitteln“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Der Kindergarten in Holzschlag soll allerdings bereits im kommenden Jahr zum Ortsende von Holzschlag umziehen.

