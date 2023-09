Pinkafeld: Technik ist weiblich

Der Mehrzwecksaal der HTL Pinkafeld war beim ersten Vernetzungsfrühstück bis auf den letzten Platz gefüllt. Birgit Stephan, selbst Gebäudetechnikerin und Organisatorin der Veranstaltung, stellte den Teilnehmerinnen das Mentoringprogramm der größten berufsbildenden Schule im Burgenland vor. Gabriele Strohriegel sprach über ZONTA Burgenland, das Frauen vielseitig unterstützt und das Frühstück sponsorte.

Vernetzen und intensiv besprechen

Höhepunkt des Vernetzungsfrühstücks war ein Round-Table-Gespräch, moderiert von der Gebäudetechnikerin Barbara Rehling. Dabei erzählten drei Frauen in Führungspositionen von ihren Karrierewegen, gaben Einblicke in ihren beruflichen Alltag und Tipps wie man sich als Frau in der nach wie vor von Männern dominierten Technikbranche durchsetzen kann. Aniko Benkö, Geschäftsführerin der IV Burgenland, Alexandra Winter, Geschäftsführerin von P&I Technisches Büro für Automatisierungstechnik GmbH und Caroline Biribauer, Geschäftsführerin von Biribauer Metallbau GmbH beantworteten Fragen der Schülerinnen. Resümee: Junge Frauen sind gefragt als Technikerinnen und haben laut Benkö „sehr gute Karrierechancen“.

An den vier Abteilungen der HTL Pinkafeld für Bau- und Gebäudetechnik, Elektronik und Informatik/Informationstechnologie absolvieren im laufenden Schuljahr 245 Schülerinnen eine technische Ausbildung. Das ist der bisherige Höchststand der Frauenquote an der Schule.