Auch wenn es in der HTL Pinkafeld selbst derzeit ziemlich menschenleer ist, findet trotzdem intensiver Unterricht statt. So haben die Schülerinnen und Schüler des vierten Informatik-Jahrgangs mit dem Schwerpunkt IT-Security in den letzten Wochen bewiesen, dass sie trotz veränderter Lernsituation mit voller Motivation lernen und sogar Prüfungen absolvieren. In einer intensiven Online-Vorbereitungszeit wurden alle relevanten Inhalte der IT-Security-Spezialausbildung „Cisco Cybersecurity Essentials“ vertieft und nun die Online-Prüfung in der „Cisco Networking Academy“ erfolgreich absolviert.

Die Zertifikate wurden elektronisch an die Schüler „ausgehändigt“. Aus der Ferne gratulieren die beiden Professoren Matthias Rodler und Jörg Zambo sowie Abteilungsvorstand Thomas Gabriel und Direktor Wilfried Lercher.